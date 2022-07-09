У «Дії» можуть з'явитися електронні атестати та дипломи

Щоб отримати інформацію про фізичну особу з ЄДЕБО потрібен – кваліфікований електронний підпис

Працівники Міністерства освіти працюють (МОН) над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту «EU4DigitalUA». Про це повідомила пресслужба МОН.

Наразі фахівці підготували проєкт постанови уряду щодо відображення відомостей, які містяться в документах про базову середню, повну загальну середню, професійну, фахову передвищу та вищу освіту засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням мобільного застосунку «Дія».

Крім того, вже зараз завдяки сервісу ЄДЕБО «Інформація про фізичну особу, що міститься в ЄДЕБО» здобувачі освіти та випускники закладів освіти можуть самостійно отримати інформацію про видані ним документи про освіту та дані про навчання. Для цього лише треба мати кваліфікований електронний підпис, реквізити документів про освіту – не потрібні.

За даними відомства, інформацію, отриману за допомогою сервісу ЄДЕБО, про серію та номер виданих документів про освіту, можна використати для перевірки виданих документів у Реєстрі документів про освіту. Отримана виписка з цього Реєстру може бути корисною для визнання українських документів про освіту для подальшого навчання та працевлаштування за кордоном, зокрема, в країнах Європейського простору вищої освіти.

Як повідомлялося, Міністерство оборони розглядає можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Проте пізніше Мінцифри повідомило, що повісток у «Дії» не буде.