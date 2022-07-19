Частина документів у «Дії» матимуть англійську версію

Серед документів, які матимуть англійську версію у «Дії», - закордонний паспорт

Зроблено черговий крок до міжнародної інтеграції «Дії»

Деякі цифрові документи у за стосунку «Дія» матимуть англійську версію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

18 липня міністр зі своєю з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього.

«Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді», – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що це – черговий крок до міжнародної інтеграції «Дії».

Вже завершуються технічні деталі щодо розробки та невдовзі розпочнеться тестування.

Як повідомлялося, працівники Міністерства освіти працюють (МОН) над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту «EU4DigitalUA».