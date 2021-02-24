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    У Харкові діє формула «співпраці» для бізнесу – віддай 50% з усього, – нардеп Фельдман

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    <p>Сьогоднішня сесія Харківської міськради &laquo;поховала&raquo; всі надії на перезавантаження, &ndash; нардеп Фельдман</p> - У Харкові діє формула «співпраці» для бізнесу – віддай 50% з усього, – нардеп Фельдман

    Сьогоднішня сесія Харківської міськради «поховала» всі надії на перезавантаження, – нардеп Фельдман

    За словами Фельдмана, через свавілля міської влади Харкова доведеться забути про прихід в місто великих інвестицій

    Сьогоднішня сесія міської ради Харкова «поховала» всі надії на перезавантаження і наочно продемонструвала, що бажання «ставити бізнес раком» нікуди не поділося, а тільки посилилося, апетити ростуть

    Так прокоментував сесію міськради Харкова народний депутат України (фракція ОПЗЖ) Олександр Фельдман на своїй сторінці в Facebook.

    «Після виборів у багатьох в Харкові з'явилася надія на перехід до якісно нової фази взаємодії між бізнесом і міською владою. Були спроби об'єднатися, почати все «з чистого аркуша», залишити в минулому образи, амбіції і повернути місту цивілізовані відносини. На жаль, сьогоднішня сесія міської ради «поховала» всі надії на перезавантаження і наочно продемонструвала, що бажання «ставити бізнес раком» нікуди не поділося, а тільки посилилося, апетити ростуть», – зазначає народний депутат.

    За його словами, сьогодні в Харкові працює «нехитра формула «співпраці» – віддайте 50% з усього, що приносить прибуток».

    «Я не готовий миритися з фактичним поверненням бандитських 90-х до Харкова, ніколи не погоджуся з тим, що незалежне самодостатнє місто буде на зовнішньому управлінні», – зазначає Фельдман.

    За його словами, через свавілля міської влади Харкова доведеться забути про прихід в місто великих інвестицій – чесних, прозорих, цивілізованих.

    «Замість того, щоб залучати в місто гроші через чесну сплату податків, Харків втрачає платників податків. В результаті недоотримує соціальна сфера, медицина, освіта. Ніде правди діти, такий варіант розглядає і Концерн АВЕК – перейти під податкову юрисдикцію Києва. Піти з Харкова, щоб повернутися, як тільки в місті переможе здоровий глузд», – зазначає Фельдман і додає: «Час все розставить по своїх місцях. Шкода, але сьогоднішня сесія продемонструвала, що у представників партії «Слуга народу», які так ратували за перезавантаження влади і боротьбу з корупцією, і депутатів «Європейської солідарності», які закликають до цивілізованих європейських правил і стандартів економіки, поваги прав і свобод підприємців, слова розходяться з ділом: сьогодні вони проголосували за рейдерство і підтримали беззаконня».

    Фельдман також відреагував на заяви секретаря міськради Ігоря Терехова про можливий прихід на «Барабашово» кредиторів з банку і розруху на ТЦ.

    «Хочу нагадати йому, що переживати треба про інше – про те, що Харків сьогодні критично закредитований, закладені парки, палаци спорту, та й сам будинок міськради, і загроза банкрутства цілком імовірна. А місто, за всього кілька місяців його керівництва, впевнено сповзає в розруху. І це видно сьогодні кожному. А до осені стане очевидним всім. Час все розставить по своїх місцях», – зазначає народний депутат.

    Теги: Харків депутат рейдерство Харківщина
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