Міністр назвав причину пожежі у будинку для літніх людей в Харкові

Через пожежу в пансіонаті загинули 16 людей

Причиною пожежі, що забрала 16 людських життів, міг стати обігрівач, що працював на другому поверсі

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, через яку загинуло 16 людей, виникла через порушення правил пожежної безпеки.

Про це заявив на засіданні уряду голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Чернишов уточнив, що коли почалася пожежа, в будівлі перебували 37 осіб, включаючи співробітників соціальної установи. В результаті події загинули 16 осіб.

Таку велику кількість жертв в комісії пояснили тим, що люди виявилися в пастці, оскільки не могли вибратися з приміщень через решітки на вікнах.

Експерти не змогли ідентифікувати тіло однієї загиблої. Правоохоронці досі розшукують її родичів.

Міністр додав, що поховали 13 осіб. На це влада Харкова виділила 172 тисячі гривень. Також, наголосив Чернишов, сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі буде виділено 10 тисяч гривень компенсації.

Він зазначив, що за інформацією місцевих адміністрацій виявлено 786 недержавних закладів, які надають соціальні послуги з тимчасовим або постійним проживанням громадян, відомостей про які немає в реєстрі. Наразі перевірено 620 закладів, з яких до реєстру внесені лише 29 закладів, що надають послуги стаціонарного догляду.

За словами міністра, до 15 березня планується внести всі виявлені заклади до реєстру.

Крім того, Нацполіція перевірила 1 тис. 459 об'єктів підвищеного ризику, 292 порушення в роботі закладів, 59 нелегальних закладів, 49 кримінальних правопорушень.

Також ДСНС перевірила 1 353 об'єкти,ву яких виявлено 15 тис. порушень.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Ще один чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.