Пожежа у Харкові: досі не ідентифікували тіло однієї із загиблих

Трагедію міг спричинити обігрівач, що працював на другому поверсі

Загалом, з 15 до 22 лютого поховали 13 осіб, які загинули під час пожежі у будинку для літніх людей

У Харкові досі не ідентифікували жінку, яка загинула під час пожежі у будинку для літніх людей.

Про це сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час засідання уряду, звітуючи про роботу спеціальної урядової комісії.

«Станом на 23 лютого 2021 року ідентифіковано тіла 14 загиблих, родичі яких отримали свідоцтво про смерть і дозволи на поховання. Залишається неідентифікованим одне тіло загиблої жінки.Триває проведення розшукових заходів щодо встановлення її родичів», – сказав Чернишов.

Він додав, що загалом буде виділено по 10 тисяч гривень на кожну сім'ю загиблих та кожній постраждалій особі, які подали відповідні заяви.

На організацію поховань, що здійснюється коштом бюджету Харкова, виділено 172 тисячі гривень. Наразі отримано дозволи від органів досудового розслідування на поховання 14 загиблих. З 15 до 22 лютого поховали 13 осіб.

Також Олексій Чернишов назвав причину пожежі, що забрала 16 людських життів: нею міг стати обігрівач, що працював на другому поверсі.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей.

Ще один чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.