«Євросолідарність» оскаржить в суді перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові

Суди вже двічі скасовували рішення харківської ради про перейменування проспекту Григоренка на честь Жукова

Політична партія «Європейська солідарність» буде оскаржувати в суді рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова. Про це повідомила голова Харківської територіальної організації партії, народна депутатка Ірина Фріз.

«Сьогодні відбулось антизаконне дійство в стінах Харківської міської ради. Вчергове попри вимогу фракції «Європейська солідарність – Харківщина» зняти з порядку денного питання щодо перейменування проспекта Григоренка на маршала Жукова воно було не лише залишене, а й ухвалене руками представників фракцій «Блок Кернеса – Успішний Харків», ОПЗЖ, Партії Шарія та «Слуг». Підтримали порушення чинного закону 57 депутатів міської ради», – констатує Фріз.

«Європейська солідарність» подає адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова», – зазначає Фріз.

Зазначимо, що депутати фракції блокували трибуну з вимогою зняти питання щодо перейменування проспекту Григоренка з порядку денного. Про це повідомив у Facebook голова фракції Олег Абрамичев.

«Позиція нашої партії є категоричною, адже питання декомунізації – це не формальна процедура, це – публічне ставлення українського народу до радянського диктаторського режиму. Намагання мерії знову, вже втретє, повернути проспекту ім’я кривавого маршала є повністю протизаконними, адже відповідно до чинного законодавства жоден об’єкт топоніміки в Україні не може бути названий на честь особи, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління тодішньої Сталінської республіки», – наголосив Абрамичев.

Як відомо, 24 лютого більшість депутатів Харківської міської ради підтримали рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. «За» проголосували 57 депутатів, проти 16, утрималися шестеро.

Нагадаємо, раніше Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Харківської міської ради у справі щодо перейменування проспекту імені Петра Григоренка у Харкові на Маршала Жукова. Верховний суд проаналізував усі докази і дійшов висновків: Харківська міська рада прийняла рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова у Харкові безпосередньо на підставі електронної петиції, без проведення громадського обговорення цього питання та оприлюднення проєкту спірного рішення.

Треба наголосити, що електронна петиція «Верните харьковчанам историю!» була зареєстрована 8 травня 2019 року із два дні зібрала 5587 голосів. А вже 14 травня на сайті міської ради опублікована відповідь нині покійного міського голови Геннадія Кернеса, який повідомив, що міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища рекомендувала внести згадану ініціативу щодо відновлення найменування проспекту Маршала Жукова на розгляд чергової сесії міської ради.