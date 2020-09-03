У Харкові підприємці Барабашово передали Зеленському матеріали на Кернеса



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Харківські підприємці вручили президенту Володимиру Зеленському матеріали про незаконне будівництво дороги через «Барабашово»

Кілька десятків підприємців «Барабашово» з символікою руху «Стоп дорога!» зустріли президента на вулиці Сумській, на вході до Центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес у Харкові».

Підприємці тримали плакати з написами «Пане президенте, припиніть беззаконня!», «Малий бізнес – глас народу», «Пане президенте, почуйте харків'ян», «Почуйте малий бізнес», а також прапори з написом «Стоп дорога». Учасники акції передали Зеленському матеріали про свавілля міської влади, бездіяльність поліції і рейдерство міських чиновників. Президент пообіцяв розібратися з ситуацією.

Учасники акції переконані, що нехтування всіма нормами передвиборчої агітації чинним міським головою Геннадієм Кернесом пов'язане з низкою гучних кримінальних і корупційних скандалів. На думку присутніх, ці справи не розслідуються, поки Кернес обіймає посаду міського голови. Поліція іноді навіть не вносить дані факти в ЄРДР, що суперечить чинному законодавству. Саме тому передвиборна кампанія чинного мера стартувала задовго до встановлених законом термінів, агітація ведеться в школах, дитячих садах, лікарнях.

Учасники акції впевнені, що Кернес прагне відволікти увагу президента від гучних спроб рейдерського захоплення ТЦ «Барабашово», від скандального будівництва дороги через територію торгового центру. Присутні особливо відзначили, що плани мера з будівництва дороги – це гарантована втрата десятків тисяч робочих місць. Цілковита незаконність будівництва автомагістралі підтверджується відсутністю висновків щодо оцінки впливу на навколишнє середовище Департаментом захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської облдержадміністрації.

Крім того, підприємці торгового центру, які були присутні на місці, повідомили президенту, що розпочате будівництво здійснюється підрядником, який не має відповідної ліцензії, у нього відсутній дозвіл на проведення будівельних робіт, проведено необґрунтований і незаконний поділ будівництва на окремі частини, що може свідчити про спробу обійти чинне законодавство. Також відсутні передбачені законом техніко-економічне обґрунтування і техніко-економічний розрахунок, а виключення з генплану багаторівневої розв'язки на закінченнях планованої магістралі призведе до справжнього транспортного колапсу. Учасники акції підготували для Зеленського детальний буклет з посиланням на всі документи.

Люди наполягають на повному аудиті діяльності Харківської міської ради та Харківського міського голови Кернеса особисто, а також на оцінці тих правоохоронців, які вбачали порушень у діях міських чиновників. Представники бізнесу надали список низки кримінальних справ, фігурантами яких виступають міські чиновники, розслідування у яких не ведеться, а також цивільні розслідування громадських організацій, в тому числі «Харківського антикорупційного центру», на які взагалі не реагують правоохоронці. Як заявляють самі підприємці, співробітники поліції Харківської області відкрито «кришують» силові акції мерії щодо рейдерського захоплення торгового центру «Барабашово», ігнорують звернення харків'ян про свавілля чиновників.

Підприємці висловили сподівання на реакцію Зеленського і переконання, що ця реакція стане «справжньою перевіркою президента».

Джерело: depo.ua