Кабмін хоче дати довічну стипендію батькові Зеленського (проєкт указу) документ



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Олександр Зеленський викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана

Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів 2 вересня, але потім воно було знято

На своєму засіданні 2 вересня Кабмін мав розглянути проєкт указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Проєкт документу передбачає, що одним із п’яти лауреатів цієї стипендії має стати Олександр Зеленський – батько Володимира Зеленського.



Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, 2 вересня, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв його з розгляду.

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Як видно на трансляції засідання (з 28:20), Кабмін зняв питання з порядку денного.

Відзначимо, розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз це 2 568 грн.

Також відзначимо, що ця пропозиція може неоднозначно сприйнята з точки зору законодавства про запобігання корупції, про що пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у Президента може існувати майновий інтерес, зумовлений сімейними стосунками.



Разом з тим, НАЗК зазначає: «Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень».

Додамо, що Олександру Зеленському в цьому році має виповниться 73 роки. Батько президента викладає в криворізькому філіалі Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.