Ціни на ринку житла в Києві повертаються на докарантинні позиції графіка



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У серпні зростання середньої ціни відбулося в усіх сегментах, крім комфорт-класу

У вересні ціни на житло можуть повернутися до березневих

Серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.

Середня ціна у серпні зафіксована на рівні 26 500 грн/кв. м, що еквівалентно 960$/кв. м. Мінімальна ціна також зросла до 17 900 грн/кв. м (650$/кв. м). Таким чином після незначного падіння в період з квітня по липень ринок поступово відновлюється до рівня березневих цін, що цілком може статися вже у вересні, пише 3м2.

Ціни у сегментах

Зростання середньої ціни відбулося в усіх сегментах, крім комфорт-класу:

у комфорт-класі зниження з 21 700 грн/кв. м до 21 600 грн/кв. м

в економ-сегменті ціна виросла на 900 грн і склала 1 950 грн/кв. м

у бізнес-класі зростання незначне: від 37 900 до 38 700 грн /кв. м

значне зростання сталося в еліт-класі: з 64 200 грн/кв. м до 68 500 грн/кв. м.

Ситуація по районах Києва

В усіх районах столиці відзначається зростання середньої ціни за кв. м. Виняток склали Подільський і Дніпровський райони, де ціна трохи впала. В інших же районах від +500 грн/кв. м до 4 500 грн/кв. м (Печерський район).





Чим можна пояснити ситуацію із зростанням цін

Ріелтори кажуть, що зниження цін в період з квітня по липень було обумовлено реакцією забудовників на зниження попиту. Проте, з початку літа і ослаблення карантинних заходів, коли попит з боку потенційних покупців став поступово повертатися, стали коригуватися і ціни. Цілком ймовірно, що показники осені можна буде порівняти з лютим-березнем. У той же час кількість нових об’єктів і стартів продажів в цьому році все одно істотно нижче минулого року, що також дозволяє тримати планку цін.

У серпні були презентовані результати першого півріччя за обсягами введеного в експлуатацію житла, які також підтверджують, що обсяги пропозиції також будуть скорочуватися. В цілому за 6 місяців 2020 р. було введено 174 082 кв. м, з них 165 877 кв. м у другому кварталі року. Що на 40% менше аналогічного періоду минулого року (430 585 кв. м за 6 місяців 2019 року).

Другим важливим моментом зміцнення інтересу до нерухомості стало також зниження прибутковості банківських депозитів і відчуття нестабільності, яке відзначають більшість українців в останні півроку. Первинна нерухомість столиці як і раніше затребувана саме з метою покупки житла для постійного проживання: більше 60% всіх угод на ринку.