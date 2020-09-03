  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На ринку Барабашово у Харкові стався вибух

    • Розсилка
    <span>У результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття</span> - На ринку Барабашово у Харкові стався вибух
    У результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття

    На місці вибуху зранку працює слідчо-оперативна група

    Зранку у четвер, 3 вересня, на території авторинку Барабашово, що у Харкові, стався вибух.

    Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про вибух на території авторинку, що знаходиться на по проспекті Ювілейному, надійшла близько 04:40.

    Наразі на місці вибуху працює слідчо-оперативна група.

    На даний час встановлено, що вибух пошкодив трактор для вивезення сміття.

    Інформація про інцидент зареєстрована у Єдиному обліку Московського відділу поліції. Поліція встановлює обставини вирішує питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

    До слова, сьогодні вранці очільник МВС Арсен Аваков терміново вилетів на Харківщину. У регіоні третій день поспіль вирують масштабні пожежі. 

     

    Харків вибух МВС ринок трактор поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ