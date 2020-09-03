На ринку Барабашово у Харкові стався вибух



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У результаті вибуху пошкоджено трактор для вивезення сміття

На місці вибуху зранку працює слідчо-оперативна група

Зранку у четвер, 3 вересня, на території авторинку Барабашово, що у Харкові, стався вибух.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про вибух на території авторинку, що знаходиться на по проспекті Ювілейному, надійшла близько 04:40.

Наразі на місці вибуху працює слідчо-оперативна група.

На даний час встановлено, що вибух пошкодив трактор для вивезення сміття.

Інформація про інцидент зареєстрована у Єдиному обліку Московського відділу поліції. Поліція встановлює обставини вирішує питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

До слова, сьогодні вранці очільник МВС Арсен Аваков терміново вилетів на Харківщину. У регіоні третій день поспіль вирують масштабні пожежі.