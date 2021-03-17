У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловіку око

У чоловіка була пухлина, але лікарі поставили невірний діагноз

У Хмельницькому лікарі поставили пацієнтові неправильний діагноз видалили око, замість пухлини.

Про це повідомляє ТСН.

Око видалили два роки тому. Донька пацієнта Алла Плем’янік розповіла про розмову з лікаркою: «Вона сказала: «В мене питань до вас немає. Якщо у вас немає питань до мене, його потрібно оперувати. Я готова сьогодні його оперувати, тому що воно загнило. Це язва роговиці».

За словами доньки пацієнта, око було здорове, пухлина на нього давила.

Повернути око не вдасться. Але позбутися пухлини можна. Чоловіка забрали в операційну Інституту нейрохірургії. Доньки плачуть. Лікарі сказали, що пухлина росла щонайменше 15 років.

«Та пухлина проросла вже в горло, у праву ніздрю», – каже донька.

Чоловік на шостий день після операції почувається оптимістично. І лікарі кажуть, що має позитивну динаміку. Але попереду на нього чекає ще довгий шлях до цілковитого відновлення.

Завідувач відділення субтенторіальної нейроонкології Володимир Федірко дивується. У пацієнта були всі симптоми, що проблема не з оком. Як пацієнта могли відправити на таку операцію, не провівши ні КТ, ні МРТ досліджень, вона не розуміє.

Завідувач відділення каже, таких випадків останнім часом дедалі більше. Столичні нейрохірурги підрахували: чотири з десяти пацієнтів приїздять до Інституту з неправильним діагнозом і втрачають час на порятунок.

Не існує країни, де лікарі геть не помиляються. Два роки тому вчені Манчестерського університету провели дослідження. 12% усіх пацієнтів у світі стають жертвами лікарської помилки. Вони помирають або отримують інвалідність. Найчастіше це трапляється у відділеннях хірургічної та інтенсивної терапії. Якщо пацієнт не впевнений, що його лікують за всіма протоколами, він може попросити про лікарський консиліум.