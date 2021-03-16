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    Українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19

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    Жертвами коронавірусу вчора стали 264 українці&nbsp; - Українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19
    Жертвами коронавірусу вчора стали 264 українці 
    Фото з відкритих джерел

    Науковці кажуть, що до квітня смертність від коронавірусу буде лише збільшуватися

    В Україні смертність від коронавірусу ще не досягла свого піку. Зростання летальних випадків в країні буде спостерігатися як мінімум до початку квітня. Про це повідомляє Національна академія наук України.

    Вчені відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.

    «Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня», - повідомили в НАН.

    Додамо, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні. Кількість летальних випадків весняної хвилі ковіду вже перевищила показники осінньої хвилі Covid-19.

    Напередодні вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні.

    Зазначимо, за минулу добу в Україні було виявлено майже 10 тисяч нових хворих на ковід. При цьому жертвами вірусу за вчора стали 264 особи.

    Додамо, що 16 березня стало відомо, що у лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка.

    А в Івано-Франківську різко зросла кількість поховань. «Могили копають з ранку до вечора», - заявили представники місцеврї влади.

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    Теги: медицина смерть Україна хвороби вірус коронавірус
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