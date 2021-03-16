Українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19

Науковці кажуть, що до квітня смертність від коронавірусу буде лише збільшуватися

В Україні смертність від коронавірусу ще не досягла свого піку. Зростання летальних випадків в країні буде спостерігатися як мінімум до початку квітня. Про це повідомляє Національна академія наук України.

Вчені відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.

«Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня», - повідомили в НАН.

Додамо, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні. Кількість летальних випадків весняної хвилі ковіду вже перевищила показники осінньої хвилі Covid-19.

Напередодні вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні.

Зазначимо, за минулу добу в Україні було виявлено майже 10 тисяч нових хворих на ковід. При цьому жертвами вірусу за вчора стали 264 особи.

Додамо, що 16 березня стало відомо, що у лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка.

А в Івано-Франківську різко зросла кількість поховань. «Могили копають з ранку до вечора», - заявили представники місцеврї влади.

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