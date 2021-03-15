Вчені назвали «хороший симптом» коронавірусу

Порушення нюху і смаку виявили у 12,41% жінок і 8,67% чоловіків, які хворіли на коронавірус

Аносмія, або втрата нюху, говорить про легкий перебіг хвороби

Група вчених з Іспанії встановила, що втрата нюху - «хороший симптом» коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Infection.

Фахівці клінічної лікарні Сан-Карлоса і університетів Іспанії вивчили дані 5868 пацієнтів, які перехворіли на Covid-19. Серед них порушення нюху і смаку виявили у 12,41% жінок і 8,67% чоловіків і частіше цей симптом спостерігається у людей молодше 65 років.

Вчені з'ясували, що подібні симптоми вказують на наявність сильної імунної відповіді, що, у свою чергу, знижує небезпеку розвитку цитокінового шторму, який потенційно веде до смерті пацієнта. «Наявність аносмії має важливе значення для діагностики інфекції SARS CoV-2, але також може мати значення при класифікації пацієнтів і при прийнятті терапевтичних рішень», - йдеться в анотації дослідження.

Раніше вже повідомлялося, що втрата нюху під час хвороби на Covid-19 – це добрий знак. Лікарі помітили закономірність, що цей симптом притаманний людям з легким перебігом хвороби. Важкі пацієнти рідше перестають відчувати запахи.

Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу.

Крім того вже відомо, що до 86% пацієнтів, які скаржаться на втрату нюху, переносять Covid-19 у легкій формі. Про це лікарка-інфекціоністка, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська розповіла на своїй сторінці у Facebook. За її словами, окрім втрати нюху пацієнти також можуть спостерігати дисгевзію або спотворення смаку.