Медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів

Тема тромбозу стала особливо актуальною у світлі новин про побічні ефекти вакцини AstraZeneca

Для профілактики тромбозу лікарі рекомендують займатися спортом і робити обов'язкові активні перерви під час тривалої сидячої роботи

Британські медики назвали основні симптоми, які свідчать про розвиток тромбів. Про це 16 березня повідомила газета Express.

Відзначається, що тема тромбозу стала особливо актуальною у світлі новин про побічні ефекти вакцини AstraZeneca.

Фахівці попередили, що тромби часто утворюються в кінцівках, особливо нижніх. Ознаками тромбозу вен ніг є:

пульсуючий або переймоподібний біль у нозі, зазвичай в ікрі або стегні;

набряк;

відчуття тепла навколо ураженої ділянки;

червона або потемніла шкіра навколо ураженої ділянки;

тверді або болючі на дотик вени.

Свідченням того, що тромб перемістився в легені, вважаються утруднене дихання, сильний кашель, біль у грудях і запаморочення.

У разі спостереження подібних симптомів рекомендується негайно звернутися за медичною допомогою.

Для профілактики тромбозу лікарі рекомендують займатися спортом і робити обов'язкові активні перерви під час тривалої сидячої роботи.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Зокрема, напередодні Іспанія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також 15 березня стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих.

А от в уряді Канади не вбачають ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

16 березня ВООЗ розгляне питання безпеки вакцини AstraZeneca.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених випадків побічних реакцій на вакцину.

Водночас, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.