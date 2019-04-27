У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
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У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів
Фото: Гречка
Обласний центр неодноразово встановлював рекорди за кількістю розквітлих тюльпанів
Вже традиційно один із найбільших парків міста на кілька тижнів перетворився на «маленьку Голландію» і чекає кропивничан і гостей. Окрім тюльпанів, цього року можна побачити і великі ароматні клумби гіацинтів, пише кропивницьке видання «Гречка».
У минулі роки у Кропивницькому одночасно розквітали понад два мільйони квітів.Читайте також: Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)