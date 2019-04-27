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    Суспільство

    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)

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    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів - У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів
    Фото: Гречка

    Обласний центр неодноразово встановлював рекорди за кількістю розквітлих тюльпанів

    Вже традиційно один із найбільших парків міста на кілька тижнів перетворився на «маленьку Голландію» і чекає кропивничан і гостей. Окрім тюльпанів, цього року можна побачити і великі ароматні клумби гіацинтів, пише кропивницьке видання «Гречка».

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    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)
    У Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів (фото)

    У минулі роки у Кропивницькому одночасно розквітали понад два мільйони квітів.

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    гречка виставка
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