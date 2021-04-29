У квартирі лідера однієї з патріотичних організацій пройшов обшук (деталі)

Лідер організації «Традиція і Порядок» Богдан Ходаковський заявив про політичні переслідування

В середу 28 квітня було проведено обшук в квартирі лідера консервативного руху «Традиція і Порядок» Богдана Ходаковського. Раніше ті ж дії були проведені в будинку брата Богдана Ходаковського – Петра. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив сам Ходаковський.

За словами лідера ТіП поведінка поліції, як і сам факт несподіваної та агресивної уваги до нього з боку МВС, свідчать про нову хвилю «закручування гайок» нинішньої влади проти представників патріотичних організацій і рухів.

«Підозра, з якою до мене прийшли в гості поліцейські, більше схожа на анекдот, ніж на документ. В ході обшуку вони самі не знали, що шукають. Вони просто перевертали все в квартирі і намагалися влаштувати максимальний безлад. Складалося стійке враження, що це не слідчі дії, а цирк з поганими клоунами. Я абсолютно переконаний, що таким чином мені намагалися натякнути, що потрібно вести себе тихіше на політичній арені», – повідомив після обшуку Ходаковський.

Ходаковський переконаний, що причиною обшуків є політична діяльність «Традиції і Порядку», а сам факт кримінального переслідування назвав тиском на організацію.

Нагадаємо, тільки за останні півроку рух «Традиція і Порядок» відзначився в таких гучних акціях, як судовий процес за наклеп проти омбудсмена Денисової, захист місцевих жителів від тітушок з ОПЗЖ на вулиці Ямській в Києві, протест проти ТРЦ «Гулівер», антифеміністична акція на 8 березня і не тільки.

В організації запевняють, що активна участь в суспільно-політичному житті держави і недавні свавільні обшуки у братів Ходаківських – безпосередньо пов'язані процеси.

«Хтось у високих кабінетах дуже роздратований тим, що ми заважаємо їм банально заробляти на різних махінаціях і аморальних діях проти українського народу», – заявили в ТіП.