  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Черкащині у п’ятиметровий резервуар з водою впали чоловік, хлопчик та собака (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За допомогою cпецобладнання рятувальники підняли усіх трьох на поверхню - На Черкащині у п’ятиметровий резервуар з водою впали чоловік, хлопчик та собака (фото)

    За допомогою cпецобладнання рятувальники підняли усіх трьох на поверхню

    Фото: МВС

    Постраждалих з ознаками переохолодження передали медикам

    Поблизу міста Сміла Черкаської області у п’ятиметровому бетонному резервуарі, заповненому на метр водою, опинилися хлопчик, чоловік і собака.

    Як розповіли у пресслужбі МВС, резервуар розташований на території колишніх очисних споруд.

    «З'ясувалося, що хлопець 2008 року народження гуляв із друзями та собакою, той впав до резервуару. Намагаючись врятувати тварину, підліток потрапив до нього і сам. Діти покликали на допомогу дорослих. Чоловік 1983 року народження, який спробував допомогти хлопцю вибратися з пастки, в результаті також опинився в резервуарі», – розповіли правоохоронці.

    80_24

    За допомогою cпецобладнання рятувальники підняли усіх трьох на поверхню. Постраждалих з ознаками переохолодження передали медикам.

    Теги: МВС вода діти рятувальники Черкащина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies