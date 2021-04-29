На Черкащині у п’ятиметровий резервуар з водою впали чоловік, хлопчик та собака (фото)

За допомогою cпецобладнання рятувальники підняли усіх трьох на поверхню

Постраждалих з ознаками переохолодження передали медикам

Поблизу міста Сміла Черкаської області у п’ятиметровому бетонному резервуарі, заповненому на метр водою, опинилися хлопчик, чоловік і собака.

Як розповіли у пресслужбі МВС, резервуар розташований на території колишніх очисних споруд.

«З'ясувалося, що хлопець 2008 року народження гуляв із друзями та собакою, той впав до резервуару. Намагаючись врятувати тварину, підліток потрапив до нього і сам. Діти покликали на допомогу дорослих. Чоловік 1983 року народження, який спробував допомогти хлопцю вибратися з пастки, в результаті також опинився в резервуарі», – розповіли правоохоронці.

За допомогою cпецобладнання рятувальники підняли усіх трьох на поверхню. Постраждалих з ознаками переохолодження передали медикам.