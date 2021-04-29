З‘явилася реакція «Кузні на Рибальському» на обшук: влада діє в інтересах іноземних держав

Керівництво «Кузні» каже, що ДБР вже не один рік тероризує завод

Дії влади щодо заводу «Кузня на Рибальському» ставлять підприємство на межу зупинки, загрожують тисячам працівників втратою робочих місць і підривають обороноздатність країни. Про це йдеться у заяві підприємства щодо обшуків, які силовики провели напередодні.

«Маски-шоу, як в найтемніші часи Януковича, що їх ДБР та прокуратура влаштували на підприємстві 28 квітня, колектив і менеджмент заводу розцінюють як ще один доказ свідомого доведення підприємства до банкрутства і зриву виконання його контрактних зобов’язань перед українською армією в умовах російської агресії», – йдеться у заяві.

Керівництво «Кузні» каже, що ДБР вже не один рік тероризує завод, і не було жодного випадку, коли б «Кузня» не надала наявних документів на їхню вимогу. Відтак, жодної юридичної необхідності в обшуку не було.

«Його справжня мета стає зрозумілішою з огляду на те, що слідчі вийшли за межу ухвали знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на око, а не лише ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального впровадження проти посадовців Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штрмових катерів «Кентавр ЛК», «Станіслав» та «Малин», – пояснили на заводі.

Ціна цих катерів, в залежності від комплектації, як мінімум в два з половиною рази нижча вартості закордонних аналогів, які до того ж в 2016 році ніхто Україні не продавав. А тим більше, і бойові модулі до них, які теж було вирішено виготовляти в Україні, бо в той час західні партнери відмовлялися постачати нашій країні летальне озброєння.

«Ці катери – пілотні проєкти, тому зміни до тактико-технічного завдання на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в даному випадку Міністерство оборони, а завод – зобов’язаний враховувати», - йдеться у заяві.

Отже, готовність трьох десантно-штурмових катерів в середньому становить близько 90%.

«Успішно завершені їх швартові та ходові випробування і замість того, щоб прийняти катери на озброєння, влада намагається зупинити цей процес, що негативно вплине на боєздатність Військово-морських сил України», – розповіли у «Кузні».

Керівництво заводу каже, що «Кузня на Рибальському» сумлінно ставиться до виконання своїх контрактних зобов’язань, в умовах не завжди вчасних розрахунків інвестує в проєкти власні кошти. «І навіть залучає кредитні ресурси, хоча тиск влади і накладений рік тому арешт на майновий комплекс «Кузні» аж ніяк не сприяє пошуку додаткових фінансових ресурсів», – додали на підприємстві.

«Всупереч поширюваним фейкам про нібито «надприбутковість» оборонних проєктів, вони реалізуються на межі рентабельності. За час участі заводу в реалізації військових замовлень під час війни з Росією ані попередній, ані теперішній власник не вивели з підприємства жодної гривні дивідендів», – повідомляє пресслужба підприємства.

«Кузня» оскаржуватиме дії правоохоронців в судах і «докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою попри протидію самої держави, яка свідомо і з політичних мотивів руйнує єдине підприємство, здатне виготовляти військові судна і яке відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні обороноздатності країни. Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство, влада або її окремі представники, діють в інтересах окремих держав», – заявили у «Кузні на Рибальському».

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