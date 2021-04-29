Керівника НААН відсторонили від посади і взяли під варту

Слідчі Нацполіції підозрюють, що директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять у структуру НААН

За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик

Суд за клопотанням слідчого Національної поліції ухвалив рішення про відсторонення від посади керівника Національної аграрної академії наук України Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Керівник НААН України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема, директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик.

Тим часом, оприлюднений нещодавно аудит використання коштів «ковідного фонду» державного бюджету на 2020 рік може стати підставою для подальшого падіння рейтингів Президента Володимира Зеленського, оскільки фактично підтверджує інформацію про корупцію на «Великому будівництві». Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Володимир Цибулько.