У Львові на виборчій дільниці помер чоловік



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Чоловікові було 89 років

Обставини смерті чоловіка поки встановлюються

У Львові на виборчій дільниці після голосування на виборах президента України помер чоловік. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає «Громадське».

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», на виборчій дільниці на вул. Кульчицької, 2 помер чоловік 89 років.

За словами голови Залізничної районної адміністрації Ірини Джурик, обставини події встановлюються.

«Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами ділянки впав і помер. На місці вже є сім'я, діти, «швидка», поліція. Обставини події з'ясовують», - розповіла вона.

Нагадаємо, вдень 31 березня повідомлялося, що співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряють повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Правоохоронці обстежили авто і прилеглу територію.

У поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля був оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.