Вибори - 2019: ЦВК публікує дані явки українців



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Станом на 15:00 явка виборців складала 45,11%

Явка на виборах президента України станом на 20 годину склала 33,23% в першому окрузі, - ЦВК

За даними Центральної виборчої комісії, явка на виборах президента України - 2019, станом на 20 годину 31 березня склала 33,23% в 1 окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що, станом на 15:00, явка виборців складала 45,11%.

Керівник Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна озвучувала припущення, що явка в першому турі виборів - 2019 буде на рівні явки в першому турі президентських виборів 2014 року. Тоді участь у голосуванні взяли 59,5% виборців.

При цьому, дані рейтингу, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 9-15 березня, свідчили про готовність взяти участь у виборах 2019 84% респондентів.

Так, виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня о 08:00, всі виборці матимуть можливість проголосувати до 20:00.

Нагадаємо, для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб. Відзначимо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук пояснювала, що зараз друк бюлетенів до другого туру виборів 2019 неможливий.

У ЦВК заявили, що майже 418 тисяч українців зможуть проголосувати на виборах президента України 2019 на виборчих дільницях за кордоном.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.