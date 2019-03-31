Оголошено попередні дані Національного екзит-полу



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О 23.00 відбудеться прес-конференція, на якій оголосять оновлені результати - станом на 20 годину

За результатами Національного екзит-полу на виборах Президента України, станом на 18:00 лідирують шоумен Володимир Зеленський - 30,4% голосів, чинний глава держави Петро Порошенко - 17,8% голосів і лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 14,2% голосів.

Такі дані Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», оприлюднено на прес-конференції 31 березня.

Далі йдуть Юрій Бойко — 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,4%, Олег Ляшко – 4,8%, Олександр Вілкул – 4,0%, Руслан Кошулинський – 1,8%.

Інші кандидати набирають менше 1% голосів виборців.

В екзит-полі брали участь виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини) та за винятком окупованих територій. Вибірка є репрезентативною для України в цілому й для її чотирьох регіонів (захід, центр, схід, південь). Кількість виборчих дільниць – 400. Обсяг вибірки – близько 17 тисяч респондентів. На кожній виборчій дільниці працювали по два або три інтерв'юери, усього їх залучено близько тисячі. Вони застосовували методику таємного голосування. Похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5-1% для інших кандидатів.

Національний екзит-пол здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Представництва ЄС в Україні, Міжнародного фонду "Відродження" і посольства Канади в Україні.

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