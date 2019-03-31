  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено попередні дані Національного екзит-полу

    • Розсилка
    Оголошено попередні дані Національного екзит-полу

    О 23.00 відбудеться прес-конференція, на якій оголосять оновлені результати - станом на 20 годину

    За результатами Національного екзит-полу на виборах Президента України, станом на 18:00 лідирують шоумен Володимир Зеленський - 30,4% голосів, чинний глава держави Петро Порошенко - 17,8% голосів і лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 14,2% голосів.

    1554051262-265

    Такі дані Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», оприлюднено на прес-конференції 31 березня.

    Читайте також

    Далі йдуть Юрій Бойко — 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,4%, Олег Ляшко – 4,8%, Олександр Вілкул – 4,0%, Руслан Кошулинський – 1,8%.

    Інші кандидати набирають менше 1% голосів виборців. 

    В екзит-полі брали участь виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини) та за винятком окупованих територій. Вибірка є репрезентативною для України в цілому й для її чотирьох регіонів (захід, центр, схід, південь). Кількість виборчих дільниць – 400. Обсяг вибірки – близько 17 тисяч респондентів. На кожній виборчій дільниці працювали по два або три інтерв'юери, усього їх залучено близько тисячі. Вони застосовували методику таємного голосування. Похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5-1% для інших кандидатів.

    Національний екзит-пол здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Представництва ЄС в Україні, Міжнародного фонду "Відродження" і посольства Канади в Україні.

     Читайте також: 
    Результати Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко

     

    Читайте також
    Петро Порошенко ЄС Юлія Тимошенко Батьківщина БПП Олег Ляшко вибори Юрій Бойко Володимир Зеленський Олександр Вілкул Анатолій Гриценко президент Руслан Кошулинський Ігор Смешко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ