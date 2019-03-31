Омбудсмен отримала понад 700 звернень про порушення виборчих прав



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Омбудсмен Людмила Денісова наголошує, що найпоширенішою проблемою є не включення громадян у списки виборців та неточності у цих списках Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Гаряча лінія Денісової працює до 22:00

У день виборів в Україні, станом на 19:00, до уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернень про порушення прав виборців. Про це Денісова повідомила у Facebook.

Повідомляється, що телефоном надійшло 475 звернень та ще 184 електронних. Гаряча лінія Уповноваженого працює до 22:00.

Денісова наголошує, що найпоширенішою проблемою є не включення громадян у списки виборців та неточності у цих списках.

Актуальним залишається питання реалізації виборчого права громадянами, які за станом здоров’я не можуть прибути до дільниці. Для голосування на дому необхідно мати медичну довідку, яка подається із заявою до дільничної комісії.

«Також, наші моніторингові групи сьогодні зіткнулися з невчасним відкриттям виборчих дільниць (після 8:00). З цього питання на гарячу телефонну лінію надійшло 15 повідомлень і 11 від моїх представників в областях», - повідомила Денісова.

Зазначимо, що станом на 13:00, омбудсмен, отримала понад 200 звернень у зв'язку з порушеннями на виборах президента України.

О 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці. Голосування на виборах президента завершено. Розпочинається підрахунок голосів. Вже відомі результати перших екзит-полів: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.