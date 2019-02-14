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    Суспільство

    У марсіан більше шансів спостерігати за виборами в Україні, ніж у росіян - Клімкін

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    <p>Павло Клімкін поінформував, що російські спостерігачі планують приїхати в Україну у день голосування за запитом Бюро з демократичних інституцій і прав людини</p> - У марсіан більше шансів спостерігати за виборами в Україні, ніж у росіян - Клімкін

    Павло Клімкін поінформував, що російські спостерігачі планують приїхати в Україну у день голосування за запитом Бюро з демократичних інституцій і прав людини

    МЗС РФ заявило, що має намір відправити своїх спостерігачів на вибори президента України, що відбудуться 31 березня

    Росіяни у складі міжнародних місій не мають шансів спостерігати за президентськими і парламентськими виборами в Україні. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Хтось ніяк не заспокоїться щодо російських спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до #ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів», - зазначив Клімкін.

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    Як повідомлялося, МЗС РФ заявило, що має намір відправити своїх спостерігачів на вибори президента України, що відбудуться 31 березня, у складі короткострокових місій БДІПЛ. Зокрема, повідомлялося, що російські спостерігачі прибудуть в Україну в день голосування за запитом Бюро з демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

    Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.

    Голова ВР Андрій Парубій підписав цей закон 8 лютого і передав його на підпис президенту Петру Порошенку.

    Станом на 13 лютого ЦВК зареєструвала 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави (Німеччина), із них - 108 від БДІПЛ ОБСЄ.

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