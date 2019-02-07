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    Політика

    Клімкін зустрівся у Вашингтоні з радником президента США з нацбезпеки

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    Павло Клімкін та&nbsp;Джон Болтон - Клімкін зустрівся у Вашингтоні з радником президента США з нацбезпеки
    Павло Клімкін та Джон Болтон

    Клімкін і Болтон підтвердили спільні позиції на зустрічі Вашингтона і Києва

    Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон позитивно оцінив зустріч, яку він провів з главою МЗС України Павлом Клімкіним, підтвердивши спільні позиції Вашингтона і Києва.

    Про це він написав за результатами переговорів на своїй сторінці у Twitter.

    «Провів продуктивну зустріч з міністром закордонних справ України Клімкіним, обговоривши питання регіональної безпеки, втручання Росії, а також очікування вільних і чесних виборів. Підтверджено наше спільне прагнення до реалізації процвітаючої України – цілісної, вільної й мирної», - зазначив радник Білого дому.

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-учасниць Всесвітньої коаліції у боротьбі з «Ісламською державою», яке відбудеться у Вашингтоні. 

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