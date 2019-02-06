Клімкін: Україна має потенціал в сфері ракетної зброї



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Глава МЗС України заявив, що «у нас є необхідність захищати нашу країну»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає, що Україна може розпочати виробництво ракетної зброї.

Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

За словами міністра, такий сценарій є можливим після виходу із ракетної угоди Росії та США, що може призвести до початку гонки озброєнь.

«Ми маємо відповісти на виклики гідно. Оскільки у нас є досвід, відповідний інтелект. У нас є необхідність захищати нашу країну», - сказав Клімкін.

Відповідючи на питання журналіста, чи можна відповідь на виклики вважати початком виробництва ракетної зброї, Клімкін пояснив, що Україна вже має відповідний досвід.

«Слухайте, ми вже маємо потенціал в сфері ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього вирішувати будемо ми», - додав Клімкін.

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