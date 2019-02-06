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    Клімкін: Україна має потенціал в сфері ракетної зброї

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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін - Клімкін: Україна має потенціал в сфері ракетної зброї
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Глава МЗС України заявив, що «у нас є необхідність захищати нашу країну»

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає, що Україна може розпочати виробництво ракетної зброї.

    Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

    За словами міністра, такий сценарій є можливим після виходу із ракетної угоди Росії та США, що може призвести до початку гонки озброєнь.

    «Ми маємо відповісти на виклики гідно. Оскільки у нас є досвід, відповідний інтелект. У нас є необхідність захищати нашу країну», - сказав Клімкін.

    Відповідючи на питання журналіста, чи можна відповідь на виклики вважати початком виробництва ракетної зброї, Клімкін пояснив, що Україна вже має відповідний досвід.

    «Слухайте, ми вже маємо потенціал в сфері ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього вирішувати будемо ми», - додав Клімкін.

    Як повідомляв «Главком», президент Петро Порошенко 31 січня підписав закон про закупівлю імпортної оборонної продукції

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