Клімкін їде у Варшаву на конференцію щодо Близького Сходу



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13-14 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща

Конференцію по Близькому Сходу у Варшаві організовують Польща та Сполучені Штати

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 13-14 лютого відвідає Польщу, де візьме участь у міністерській конференції щодо просування миру та безпеки на Близькому Сході.

Про це у середу повідомило посольство України у Польщі на офіційній сторінці у Facebook.

За словами дипломатів, міністр візьме участь у панельних дискусіях з питань порядку денного конференції, виступить перед учасниками на тему протидії кібернетичним і новим загрозам, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

Конференцію по Близькому Сходу у Варшаві організовують Польща та Сполучені Штати. Раніше стало відомо, що її пропустять міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас та кілька західноєвропейських міністрів.

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні пропустить конференцію у зв’язку зі щільним графіком. Свого представника у Варшаву не скерує і Росія.

Іран стверджує, що конференція спрямована проти його уряду. Американські чиновники наполягають: це не так.

Вашингтон звинувачує Тегеран у політиці дестабілізації на Близькому Сході та фінансуванні тероризму. Президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Іраном та відновив санкції проти Тегерана.