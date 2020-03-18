У мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на покупки
У супермаркетах запровадили обмеження у зв'язку тим, що через карантин дехто не тільки масово закуповує продукцію, але ще й спекулює нею
У мережі супермаркетів АТБ з 18 березня запровадили обмеження на кількість продуктів харчування через спекулянтів. Оголошення можна побачити на вході до всіх магазинів АТБ.
Зазначається, що такі обмеження було запроваджено у зв'язку тим, що через карантин дехто не тільки масово закуповує продукцію, а ще й спекулює нею.
«З метою забезпечення можливості населенню придбати всі необхідні товари з 18.03.2020 вводиться обмеження на продаж товару:
- пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки;
- весь інший товар до 5 шт./кг в одні руки», – йдеться в оголошені магазину.
В АТБ просять покупців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.
Зауважимо, що наразі дефіциту продуктів в Україні немає, однак не в усіх аптеках можна знайти антисептики та медичні маски.
Як повідомлялося, одразу після оголошення обмежень через карантин кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності, зокрема крупи та макарони.