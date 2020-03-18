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    Суспільство

    У мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на покупки

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    В АТБ просять покупців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень - У мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на покупки
    В АТБ просять покупців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень

    У супермаркетах запровадили обмеження у зв'язку тим, що через карантин дехто не тільки масово закуповує продукцію, але ще й спекулює нею

    У мережі супермаркетів АТБ з 18 березня запровадили обмеження на кількість продуктів харчування через спекулянтів. Оголошення можна побачити на вході до всіх магазинів АТБ.

    Зазначається, що такі обмеження було запроваджено у зв'язку тим, що через карантин дехто не тільки масово закуповує продукцію, а ще й спекулює нею.

    «З метою забезпечення можливості населенню придбати всі необхідні товари з 18.03.2020 вводиться обмеження на продаж товару:

    • пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки;
    • весь інший товар до 5 шт./кг в одні руки», – йдеться в оголошені магазину.

    В АТБ просять покупців поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

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    Зауважимо, що наразі дефіциту продуктів в Україні немає, однак не в усіх аптеках можна знайти антисептики та медичні маски.

    Як повідомлялося, одразу після оголошення обмежень через карантин кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності, зокрема крупи та макарони.

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      вода продукти карантин харчування Отто Стойка
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