  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Частина киян під час карантину залишилася без води (адреси)

    • Розсилка
    Частина киян під час карантину залишилася без води (адреси)

    На мережі водопостачання сталася низка аварій

    У середу, 18 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Білицька, 102,104, 106
    • вул. Полкова, 55
    • пров. Полковий, 1
    • пров. Полковий/вул. Білицька

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, Київводоканал переходить на дистанційне обслуговування споживачів.

    5 березня на вулиці Володимирській, 52, у Києві прорвало трубопровід. Внаслідок цього виникло просідання асфальту.

    Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

    Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія карантин водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ