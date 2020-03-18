Частина киян під час карантину залишилася без води (адреси)



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На мережі водопостачання сталася низка аварій

У середу, 18 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Білицька, 102,104, 106

вул. Полкова, 55

пров. Полковий, 1

пров. Полковий/вул. Білицька

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, Київводоканал переходить на дистанційне обслуговування споживачів.

5 березня на вулиці Володимирській, 52, у Києві прорвало трубопровід. Внаслідок цього виникло просідання асфальту.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.