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    У київських магазинах починається «коронавірусна» закупка (відео)

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    Черга в гіпермаркеті - У київських магазинах починається «коронавірусна» закупка (відео)
    Черга в гіпермаркеті
    Фото: скріншот відео

    У гіпермаркеті «Метро» величезні черги

    Сьогодні, 11 березня, у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності.

    Зокрема, така картина сьогодні спостерігалася у гіпермаркеті «Метро».

    Відповідне відео оприлюднила на своїй сторінці у Facebook редакторка сайту про подорожі Дарка Горова.

    «Будній день, третя година пообіді, магазин «Метро». Кілька годин тому запровадили карантин», - написала вона у дописі до відео.

    У коментарях під дописом кияни пишуть, що в інших магазинах надмірних черг не бачили.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

    Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

    11 березня з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого  ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

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