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    Суспільство

    У МВС прокоментували лист від G7 про загрозу діяльності екстремістських рухів в Україні

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    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав листа від посла Франції Ізабель Дюпон про &laquo;небезпеку екстремістських рухів&raquo; - У МВС прокоментували лист від G7 про загрозу діяльності екстремістських рухів в Україні
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав листа від посла Франції Ізабель Дюпон про «небезпеку екстремістських рухів»

    Керівники радикальних груп «були попереджені, що агресивні спроби втрутитися у чесний виборчий процес… призведуть до відповідних наслідків», - МВС

    У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що позиція Авакова щодо екстремістських політичних рухів в Україні «лишається твердою і безперечною». Керівники радикальних груп «були попереджені, що агресивні спроби втрутитися у чесний виборчий процес… призведуть до відповідних наслідків».

    Так відповіли у відомстві на запит журналіста «Радіо Свобода» Крістофера Міллера щодо листа послів країн «Групи семи» міністру внутрішніх справ Арсену Авакову про «небезпеку екстремістських рухів».

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    «Червоні лінії були проведені – жодних залякувань, агресії, насильства або інших спроб у силовий спосіб вплинути на вибори», – повідомили в МВС.

    Раніше стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав листа від посла Франції Ізабель Дюпон про «небезпеку екстремістських рухів».

    Напередодні «Радіо Свобода» отримало підтвердження, що посол Франції в Україні Ізабель Дюпон від імені всіх послів країн «Групи семи» надіслала листа міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. У ньому вона написала, що «група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать».

    Перші повідомлення в ЗМІ про цей лист з’явилися 15 березня.

    Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявляли, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися.

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