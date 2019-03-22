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    Політика

    ЗМІ розповіли про зустрічі Тимошенко з Аваковим перед виборами

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    Юлія Тимошенко та Арсен Аваков, архівне фото - ЗМІ розповіли про зустрічі Тимошенко з Аваковим перед виборами
    Юлія Тимошенко та Арсен Аваков, архівне фото

    Тимошенко, як кандидат у президенти, протягом останніх місяців неодноразово здійснювала візити в МВС

    Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко за останні місяці неодноразово зустрічалась із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

    Про це йдеться в матеріалі програми «Схеми».

    За інформацією журналістів, Тимошенко зустрічалась з Аваковим 16 березня - в цей день вони зафіксували Mercedes Тимошенко із автівкою супроводу, які заїхали на територію МВС без будь-якої перевірки.

    Журналісти наголошують, що це не перша зустріч Авакова з Тимошенко.

    «У жовтні минулого року «Схеми» зафіксували її візит до МВС. З території відомства виїхав той самий Mercedes з автівкою супроводу, які журналісти побачать згодом, 16 березня. За інформацією джерел журналістів, міністр та лідер «Батьківщини» зустрічалися також 23 грудня минулого року в «Фортеці» - комплексі спеціальних об'єктів, де мешкає Аваков», - йдеться в матеріалі.

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    Ще одна зустріч відбулася наприкінці січня в будівлі МВС.

    «Всі зустрічі, які ми проводимо з Арсеном Аваковим, присвячені тільки чесним виборам. Діючий президент думає, що він може купити вибори - не вийде. Вибори він не купить», - пояснила Тимошенко журналістам мету свої візитів.

    Зазначимо, що від прямої відповіді, чи залишиться Аваков на чолі МВС в разі її перемоги на виборах, Тимошенко ухилилась. 

    Аваков у відповідь на запит журналістів заявив, що підтримка Тимошенко позиції МВС щодо недопущення фальсифікацій є «адекватною реакцією» кандидата, який хоче отримати «чесну і легітимну перемогу».

    «Як міністр внутрішніх справ, я спілкуюсь майже з усіма кандидатами. Юлія Тимошенко, як кандидат у президенти, протягом останніх місяців неодноразово візитувала МВС. Вона подавала заяви про порушення, надавала свідчення по справах, брала участь у слідчих діях, зверталася про надання особистої охорони тощо. У тому числі, вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ», - сказав Аваков.

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