ЗМІ розповіли про зустрічі Тимошенко з Аваковим перед виборами
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Тимошенко, як кандидат у президенти, протягом останніх місяців неодноразово здійснювала візити в МВС
Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко за останні місяці неодноразово зустрічалась із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
Про це йдеться в матеріалі програми «Схеми».
За інформацією журналістів, Тимошенко зустрічалась з Аваковим 16 березня - в цей день вони зафіксували Mercedes Тимошенко із автівкою супроводу, які заїхали на територію МВС без будь-якої перевірки.
Журналісти наголошують, що це не перша зустріч Авакова з Тимошенко.
«У жовтні минулого року «Схеми» зафіксували її візит до МВС. З території відомства виїхав той самий Mercedes з автівкою супроводу, які журналісти побачать згодом, 16 березня. За інформацією джерел журналістів, міністр та лідер «Батьківщини» зустрічалися також 23 грудня минулого року в «Фортеці» - комплексі спеціальних об'єктів, де мешкає Аваков», - йдеться в матеріалі.
Ще одна зустріч відбулася наприкінці січня в будівлі МВС.
«Всі зустрічі, які ми проводимо з Арсеном Аваковим, присвячені тільки чесним виборам. Діючий президент думає, що він може купити вибори - не вийде. Вибори він не купить», - пояснила Тимошенко журналістам мету свої візитів.
Зазначимо, що від прямої відповіді, чи залишиться Аваков на чолі МВС в разі її перемоги на виборах, Тимошенко ухилилась.
Аваков у відповідь на запит журналістів заявив, що підтримка Тимошенко позиції МВС щодо недопущення фальсифікацій є «адекватною реакцією» кандидата, який хоче отримати «чесну і легітимну перемогу».
«Як міністр внутрішніх справ, я спілкуюсь майже з усіма кандидатами. Юлія Тимошенко, як кандидат у президенти, протягом останніх місяців неодноразово візитувала МВС. Вона подавала заяви про порушення, надавала свідчення по справах, брала участь у слідчих діях, зверталася про надання особистої охорони тощо. У тому числі, вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ», - сказав Аваков.