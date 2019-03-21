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    МВС надало охорону дев'ятьом кандидатам у президенти

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    МВС надало охорону дев'ятьом кандидатам у президенти

    Аваков розповів про охорону кандидатів у президенти

    Національна поліція надала охорону дев'ятьом кандидатам у президенти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    При цьому міністр не уточнив, яким саме кандидатам надано охорону.

    Відзначається, що охоронні заходи проводяться на підставі заяв кандидатів.

    Як відомо, з 21 березня відомство і підконтрольні йому органи - Нацполіція, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та міграційна служби перейшли на посилений режим несення служби.

    Раніше Аваков заявив, що він не бачить ризиків в схемах «мертві душі» на президентських виборах.

    У січні Комітет виборців України закликає усіх кандидатів у президенти України скористатися державною охороною через загрозу здійснення Росією підривної діяльності.

    Напередодні ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації спостерігачів з РФ.

    Також очільниця МОЗ Уляна Супрун дала поради, як уберегти психічне здоров’я під час виборів.

     До вашої уваги:  
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