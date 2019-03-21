МВС надало охорону дев'ятьом кандидатам у президенти
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Аваков розповів про охорону кандидатів у президенти
Національна поліція надала охорону дев'ятьом кандидатам у президенти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
При цьому міністр не уточнив, яким саме кандидатам надано охорону.
Відзначається, що охоронні заходи проводяться на підставі заяв кандидатів.
Як відомо, з 21 березня відомство і підконтрольні йому органи - Нацполіція, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та міграційна служби перейшли на посилений режим несення служби.
Раніше Аваков заявив, що він не бачить ризиків в схемах «мертві душі» на президентських виборах.
У січні Комітет виборців України закликає усіх кандидатів у президенти України скористатися державною охороною через загрозу здійснення Росією підривної діяльності.
Напередодні ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації спостерігачів з РФ.
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