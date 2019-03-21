МВС надало охорону дев'ятьом кандидатам у президенти



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Аваков розповів про охорону кандидатів у президенти

Національна поліція надала охорону дев'ятьом кандидатам у президенти. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

При цьому міністр не уточнив, яким саме кандидатам надано охорону.

Відзначається, що охоронні заходи проводяться на підставі заяв кандидатів.

Як відомо, з 21 березня відомство і підконтрольні йому органи - Нацполіція, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та міграційна служби перейшли на посилений режим несення служби.

Раніше Аваков заявив, що він не бачить ризиків в схемах «мертві душі» на президентських виборах.

У січні Комітет виборців України закликає усіх кандидатів у президенти України скористатися державною охороною через загрозу здійснення Росією підривної діяльності.

Напередодні ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації спостерігачів з РФ.

Також очільниця МОЗ Уляна Супрун дала поради, як уберегти психічне здоров’я під час виборів.