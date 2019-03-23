Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Листи від глави МВС надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день виборів

Пошта, з якої здійснювалася розсилка фейкових листів, була створена на території РФ

У Національній поліції розповіли, що встановили хакерів, які надсилали несправжні листи від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із «правилами» поведінки на виборах.

Про це повідомляє Нацполіція у Facebook.

«Кіберполіція встановила, що пошта, з якої здійснювалася розсилка фейкових листів була створена 21 березня 2019 року на території Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день виборів.

До слова, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить ризиків у схемах «мертвих душ» на президентських виборах.

Нагадаємо, що 20 березня на Рівненщині спіймали агітатора із 2,5 млн гривень «на підкуп» виборців.

Станом на 18 березня, від початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 175 кримінальних проваджень.

У МВС також заявили, що українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях.