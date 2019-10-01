У МЗС України пояснили, як оформити електронну візу в Саудівську Аравію



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Збір за оформлення візи до Саудівської Аравії складатиме 18 доларів

Королівство Саудівська Аравія з 28 вересня 2019 року запровадило електронні багаторазові туристичні візи для громадян 49 країн

У Міністерстві закордонних справ України пояснили спрощену процедуру отримання електронної візи в Саудівську Аравію.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

«Королівство Саудівська Аравія з 28 вересня 2019 року запровадило електронні багаторазові туристичні візи для громадян 49 країн, в тому числі і України. Віза буде видаватися для туристичних подорожей, паломництва до Кааби (умри) та ділових переговорів з терміном перебування 90 днів упродовж одного року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збір за оформлення візи складатиме 440 сауд. ріалів (118 дол. США), не включаючи ПДВ (5 %) та адміністративних послуг. Віза включає медичну страховку зі страховим покриттям на суму 100000 сауд.ріалів (26738 дол. США).

Оплата за візу здійснюється банківськими картками/системами прямих платежів: Master Card, Visa, American Express, Union Pay, Apple Pay.

Оформлення візи за допомогою апаратів самообслуговування здійснюється після прибуття в саудівських аеропортах імені короля Халеда в Ер-Ріяді (RUH); імені короля Абдулазіза в Джидді (JED); імені короля Фагда в Даммамі (DMM); імені принца Мухаммада бін Абдулазіза у Медині (MED); а також у пунктах пропуску на мосту імені короля Фагда на кордоні з Бахрейном та у пункт перетину Аль-Батха на кордоні з ОАЕ.

Для оформлення візи потрібно мати оригінал паспорту, термін дії якого завершується не раніше, ніж шість місяців від дати в’їзду до Саудівської Аравії, адресу проживання. Неповнолітні мають супроводжуватися батьками або опікунами.

Для проведення хаджу та умри в період хаджу необхідно отримати релігійну візу в посольстві Саудівської Аравії в Києві. Немусульманам заборонено відвідання міст Мекка та Медина.

За кожний день перевищення терміну перебування в Саудівській Аравії передбачено штраф у розмірі $27. У разі порушення правил в’їзду та перебування, порушник притягується до відповідальності згідно з саудівським законодавством та депортується з країни за свій рахунок.

До Саудівської Аравії категорично заборонено ввозити свинину та продуктів з неї, антирелігійну літературу, матеріали порнографічного чи еротичного характеру. За контрабанду наркотиків передбачена смертна кара.

До слова, влада Саудівської Аравії дозволила жінкам-іноземкам приїжджати в королівство самим, без обов’язкового супроводу чоловіка, як раніше.