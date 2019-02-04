У «Народному фронті» розказали, як захистити вибори від втручання Кремля



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Максим Бурбак звернувся до народних депутатів та голів депутатських фракцій подавати свої кандидатури до складу ТСК

Фракція вимагає створити Тимчасову слідчу комісію, що розслідуватиме джерела фінансування пропутінських ЗМІ в Україні

Верховна Рада України повинна захистити вибори від втручання Москви. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради, йдеться на партійному сайті.

«Ми повинні захистити вибори від московського втручання. Кремль, окрім війни та пропаганди, готує фальсифікацію виборів», - зазначив нардеп.

За словами Бурбака, фракція вимагає створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів втручання в українські вибори з боку Росії.

«Народний фронт» вимагає створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів втручання у вибори в Україні з боку Росії та громадян України, з нею пов’язаних. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ в Україні», - підкреслив Бурбак.

Керівник фракції «Народний фронт» звернувся до народних депутатів та голів депутатських фракцій подавати свої кандидатури до складу ТСК.

«Я звертаюсь до народних депутатів: не бійтеся! Не бійтеся агентів ворога, бійтеся оцінки виборців у жовтні! Долучайтеся до створення ТСК. Звертаюсь до керівників фракцій та груп подавати своїх представників до складу ТСК. На сьогодні лише одна фракція подала своїх представників», - зазначив парламентар.

«Народний фронт» все одно не допустить виборів за сценарієм Кремля, а з кожного з вас спитають виборці, журналісти, активісти, історики. Спитають за слабкість, пасивність і подвійні стандарти», - підкреслив керівник фракції.