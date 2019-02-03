Спасибі, що живий. «Народний фронт» нагадав про себе вибори-2019

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Партія, яка виграла минулі парламентські вибори, провела з’їзд. Бажання обговорити її нинішнє непросте становище ніхто не виявив

«Чесно кажучи, тут мало хто розуміє, навіщо цей з’їзд, – зізнався «Главкому» один з видних представників «Народного фронту». – Ну хочеться Арсенію Петровичу показати, що він ще ого-го – на здоров’я! Але це вже навіть не похорони, а скоріше поминки».

В суботу «фронтовики» зібралися, аби вирішити, як партії з рейтингом в районі статистичної похибки жити далі, та визначитися з форматом участі в президентській кампанії. Фактично це був дедлайн – термін подачі документів до ЦВК завершується вже наступного дня. Раніше Арсеній Яценюк заявляв, що партія може висунути в президенти тільки кандидата з числа своїх членів, і тролив Петра Порошенка, натякнувши, що «Фронт» підтримає діючого главу держави, якщо той вступить до його лав. Але президент вже подав документи до ЦВК як самовисуванець. Гіпотетично, звісно, партія могла підтримати Порошенка (все ж таки він партнер по коаліції), проте прогнозовано цього прямо так і не зробила. Шляхи «заклятих» партнерів поступово розходяться.





Пересічний громадянин і не здогадався би, що на «Олімпійському» відбувається з'їзд Народного фронту

Показовими були події, що передували помпезному форуму «Від Крут до Брюсселю», на якому всім світом благословляли другий похід Порошенка в президенти. За інформацією «Главкома», голова штабу Порошенка Віталій Ковальчук докладав всіх зусиль, аби «фронтовики» відвідали захід, продемонструвавши єдність з президентською командою. Але в захваті від цієї ідеї були далеко не всі з них, включаючи лідера партії Арсенія Яценюка. Після відставки у 2016 році він тепер нагадує виборцям про своє існування загадковими та беззмістовними білбордами. На порошенківському форумі Яценюк так і не з’явився. У президентському оточенні розповідали, що Яценюк пояснював це небажанням ставити себе в незручне становище напередодні з’їзду власної політсили.

Примарна інтрига сьогоднішньої події полягала в тому, чи висуне «Народний фронт» свого кандидата, чи підтримає когось іншого, чи просто використає зібрання для того, щоб показати, що партія ще остаточно не перетворилася в порожнє місце. Голова фракції «Фронту» Максим Бурбак напередодні напустив туману, заявивши, що партійний актив однозначно висловився за висування в президенти Яценюка, але все має вирішити з’їзд. Дійсно, Яценюк неодноразово натякав, що не піде на вибори, бо все вказувало, що він отримає жалюгідний результат. «Зараз ми усвідомлюємо, що від рішення «Народного фронту» залежить не лише перебіг, а й результат виборів, – надував щоки Бурбак. – Можливо, від нашого рішення залежить, хто стане президентом України».

Голова фракції Народний фронт у Верховній Раді Максим Бурбак

«Фронтовики» завжди пишались тим, що на відміну від інших парламентських фракцій у них дуже міцна та дисциплінована команда. Проте чим далі перспективи подальшого політичного майбутнього у нинішньому форматі ставали туманнішими, тим більше стовпи та рядові члени партії стали приглядатися до інших таборів. Так Арсен Аваков та Микола Мартиненко налагодили мости з Юлією Тимошенко, в той час як інші бенефіціари «Фронту» не у захваті від такої співпраці.

Так, спікер парламенту Андрій Парубій виступив на форумі, де відбулося висунення Порошенка в президенти, і заявив, що «Народний фронт» залишається з ним однодумцями. Секретар РНБО Олександр Турчинов також був присутнім на висуненні Порошенка, але загадково мовчав. Така самодіяльність Парубія викликала обурення частини «фронтовиків», яка вимагала заслухати пояснення голови парламенту на партійному з’їзді, але в результаті лунали тільки переможні реляції і повторення мантри про «сильну команду для складних часів».

«Я вже від з’їзду отримав максимальне задоволення – побачив наших однопартійців з різних куточків України і настрій дуже піднявся», – сяяв на самому початку давній соратник Яценюка Андрій Іванчук, який напівжартома роздавав вказівки «хлопати по моїй команді».





Микола Мартиненко, Андрій Іванчук, Ігор Котвіцький та Валерій Головко

Нардеп Антон Геращенко бачить місію «Фронту» на президентських виборах так: «Я виступаю, аби в Україні була справжня парламентсько-президентська республіка, де президент має функції англійської королеви – право розпуску парламенту, призначення дипломатів і займається зовнішньою політикою. В нас не повинно бути втручання президента у справи виконавчої влади, як це є зараз. Тому, на мою думку, на виборах президента «Народний фронт» не має нікого підтримувати, а виступати з конституційною реформою».

Вікторія Сюмар, відбивалась від питань про те, що робили деякі високопоставлених «фронтовиків» на форумі Порошенка: «Там були спікер та секретар РНБО і не було інших членів партії. Не треба шукати тут підтексту – у нас немає розколу. Все одно ми лишаємось в коаліції, і люди, які мають певні посадові обов’язки, пішли на той форум».

Народний депутат Вікторія Сюмар та секретар РНБО Олександр Турчинов

На минулий з’їзд «Народного фронту» завітав прем’єр Володимир Гройсман, який після тривалих інтриг Банкової змінив Яценюка на чолі уряду. Це тоді викликало неабиякі ревнощі у президентської команди. Цього разу Гройсман відвідав і форум Порошенка у вівторок, і з’їзд «фронтовиків». Щоправда, якщо тоді вони разом з Яценюком показово пройшли ледь не через весь «Мистецький арсенал», то цього разу випурхнули з-за лаштунків конференцзали спорткомплексу «Олімпійський» та розсілися в першому ряді. Там компанію їм склали Парубій, Турчинов та міністри з квоти «Фронту» на чолі з Арсеном Аваковим. Втім Гройсмана довго не затримували – після свого фізкультпривіту учасникам змагань він швидко ретирувався. Вдячний Яценюк провів прем’єра до виходу і повернувся.





Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

На відміну від масштабних шоу Порошенка та Тимошенко, у «Фронті» обійшлись без церковників та зірок шоу-бізнесу, проте з самого початку зробили акцент на традиційній для себе мілітарі-тематиці. Яценюк запросив на сцену учасників бойових дій на Донбасі, серед яких виявилось чимало чинних нардепів.





Учасники бойових дій на Донбасі, серед яких нардепи Народного фронту

Сам Арсеній Петрович, який, як і Порошенко, начепив краватку в кольорах національного прапору, в своєму програмному виступі згадав всі досягнення своєї команди – і те, як він прийняв країну з копійками на рахунках, і як втримав економіку в найважчі часи. І вже потім відкрив очікуваний секрет – в президенти, як би його не благали однопартійці, він не піде. «Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це непросте рішення не можна приймати через емоції чи політичну кон’юнктуру. Внаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу – сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори президента в 2019 році», - визнав Яценюк. Лідер «фронтовиків» закликав всіх боротися за перемогу на виборах до Верховної Ради та подальше формування нового уряду. На чолі якого він вочевидь бачить себе, бо неодноразово повторював, що ще не сказав останнього слова в політиці.

Коли з головною інтригою було покінчено, Турчинов розповів про розбудову України на основі «вічних євангельських цінностей», Парубій відзвітував за успіхи в декомунізації і створенні власної церкви, а Аваков відкритим текстом згадав відому пісеньку про Путіна. Всіх промовців Яценюк обіймав і цілував, а наприкінці взяв фінальне слово. В якому, по суті, підіграв Порошенку. «Хто ці люди? Що вони вміють? Що вони знають? – задався питаннями Арсеній Петрович щодо кількох десятків зареєстрованих кандидатів. – А де вони були в 2014 році, коли країна падала? Що вони обіцяють? Це навіть не популізм, це новий більшовизм… Практично жоден з них не прочитав українську Конституцію і взагалі не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і перед тим високим постом, на який вони ідуть».

Міністр МВС Арсен Аваков під час з'їзду вживав брудні слова

Втім прямо прізвище діючого президента Яценюк все-таки згадав у не дуже приємному для того контексті - тісної співпраці з Віктором Медведчуком: «Я звертаюсь до вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу».





Делегати з'їзду голосували одноголосно

Делегати проголосували за проголошену Яценюком резолюцію, яка містить слова про початок формування центрального виборчого штабу і регіональних штабів для участі в парламентських виборах, проведення консультацій щодо об'єднання з іншими демократичними силами та заклик до країн-членів ЄС та G7 щодо посилення санкцій проти Росії та відновлення територіальної цілісності України, судноплавства в Азовському морі і поверненню в Україну заручників.

Цей ідеально зрежисований захід у підсумку викликав одне величезне питання. Якщо партія – дійсно живий організм, в чому Арсеній Петрович намагався всіх переконати, чому не було навіть спроб обговорити її нинішнє, скажімо делікатно, непросте становище? Якщо з боку верхівки небажання чути критику зрозуміле, то повний «одобрямс» і овації з боку рядових делегатів під заїждждені фрази про підступи ворогів дивували. Топ-керівники «Фронту» щиро сподіваються, що під час смути, яка настане після президентських та перед парламентськими виборами, їм вдасться зіграти на ностальгічних почуттях.

Під завісу з'їзду делегати заспівали Гімн України

«Вдалося ж Юлі після 5% «Батьківщини» в 2014-му так піднятись», – тішать себе історичними прикладами «фронтовики». Втім харизматиків на кшталт Тимошенко у цій команді не видно. Тим більше, що частина «сильної команди» вже нагострила лижі до колишньої соратниці, яка за певних умов прийме назад в обійми блудних синів, але лише найвпливовіших.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»