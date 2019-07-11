  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У «Народному фронті» заявили, що новий Виборчий кодекс відповідає європейським стандартам (відео)

    • Розсилка
    Максим Бурбак нагадав, що сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому Виборчий кодекс. &laquo;За&raquo; проголосувало 230 народних обранців - У «Народному фронті» заявили, що новий Виборчий кодекс відповідає європейським стандартам (відео)
    Максим Бурбак нагадав, що сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому Виборчий кодекс. «За» проголосувало 230 народних обранців

    Це дуже важливий закон. Ми обіцяли його суспільству. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти - Бурбак

    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Під час обговорення законопроекту про Виборчий кодекс заявив, що його партія завжди вимагала відкритих виборчих списків і ліквідації мажоритарної системи. Про це йдеться на партійному сайті.

    Читайте також

    Бурбак нагадав, що сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому Виборчий кодекс. «За» проголосувало 230 народних обранців», - зазначив керівник «Народного фронту».

    «Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти», - наголосив Бурбак.

    Керівник «Народного фронту» підкреслив, що вимога ухвалити відкриті списки є практично у всіх передвиборчих програмах політичних сил.

    Перед голосуванням Бурбак зазначив, що «підтримка закону у цій залі має бути майже стовідсоткова. Або ж не обманюйте виборців. І скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему».

    Політик наголосив, що до початку наступної виборчої кампанії в парламент вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками.

    «Цей закон є прогресивним і відповідає європейським стандартам», - резюмував Максим Бурбак.

    Читайте також
    Верховна Рада вибори депутати Народний фронт закон Максим Бурбак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ