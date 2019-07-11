У «Народному фронті» заявили, що новий Виборчий кодекс відповідає європейським стандартам (відео)



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Максим Бурбак нагадав, що сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому Виборчий кодекс. «За» проголосувало 230 народних обранців

Це дуже важливий закон. Ми обіцяли його суспільству. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти - Бурбак

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак Під час обговорення законопроекту про Виборчий кодекс заявив, що його партія завжди вимагала відкритих виборчих списків і ліквідації мажоритарної системи. Про це йдеться на партійному сайті.

Бурбак нагадав, що сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому Виборчий кодекс. «За» проголосувало 230 народних обранців», - зазначив керівник «Народного фронту».

«Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти», - наголосив Бурбак.

Керівник «Народного фронту» підкреслив, що вимога ухвалити відкриті списки є практично у всіх передвиборчих програмах політичних сил.

Перед голосуванням Бурбак зазначив, що «підтримка закону у цій залі має бути майже стовідсоткова. Або ж не обманюйте виборців. І скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему».

Політик наголосив, що до початку наступної виборчої кампанії в парламент вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками.

«Цей закон є прогресивним і відповідає європейським стандартам», - резюмував Максим Бурбак.