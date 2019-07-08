«Народний фронт» виграв суд у телеканалу NewsOne



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна

Телеканал NewsOne вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті «Українська правда» під заголовком: «БПП і Народний фронт» вимагають очистити українські ЗМІ від «п’ятої колони»

Шевченківський районний суд Києва відмовив у повному обсязі в задоволенні позову телеканалу NewsOne до керівника фракції «Народний фронт» Максима Бурбака та політичної партії «Народний фронт».

Відповідне рішення суд ухвалив в понеділок., 8 липня, йдеться на партійному сайті.

Як повідомлялося, телеканал NewsOne вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті «Українська правда» під заголовком: «БПП і Народний фронт» вимагають очистити українські ЗМІ від «п’ятої колони».

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна. За його словами, Медведчук разом з Андрієм Портновим є представниками «п’ятої колони» в Україні та готують реванш Путіна.

«Діяльність ворожої п'ятої колони… Андрій Портнов, Віктор Медведчук… Чи давно ви чули ці прізвища? Кум Путіна Медведчук роздає інтерв'ю і разом з головним юристом Януковича Портновим купує та контролює телеканал. Так готується реванш Путіна в Україні», – заявляв Максим Бурбак.

«Більше того, Медведчук, прикриваючись своєю участю у Тристоронній контактній групі зі звільнення заручників, єдиний в Україні має право літати у Росію, щоб за чаєм отримувати поради від Путіна щодо підготовки цього реваншу», – додав представник «Народного фронту».

Бурбак наголосив, що Служба безпека має провести розслідування діяльності Медведчука та «надати суспільству і парламенту повну і об'єктивну інформацію щодо державної діяльності агента КДБ з псевдонімом «Соколовський».

Шевченківський районний суд, розглянувши доводи сторін, відмовив у повному обсязі у задоволенні позовної заяви телеканалу NewsOne про захист ділової репутації.

Як відомо, «Народний фронт» неодноразово наголошував на загрозі інформаційній безпеці держави з боку проросійських каналів. НФ звертався до лідерів патріотичних сил відкрито заявити про бойкот інформаційних рупорів Кремля, а від державних структур - вжити заходів для захисту України від інформаційної агресії на нашій території.