  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    «Народний фронт» виграв суд у телеканалу NewsOne

    • Розсилка
    Керівник фракції &laquo;Народний фронт&raquo; Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна - «Народний фронт» виграв суд у телеканалу NewsOne
    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна

    Телеканал NewsOne вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті «Українська правда» під заголовком: «БПП і Народний фронт» вимагають очистити українські ЗМІ від «п’ятої колони»

    Шевченківський районний суд Києва відмовив у повному обсязі в задоволенні позову телеканалу NewsOne до керівника фракції «Народний фронт» Максима Бурбака та політичної партії «Народний фронт».

    Відповідне рішення суд ухвалив в понеділок., 8 липня, йдеться на партійному сайті.

    Читайте також

    Як повідомлялося, телеканал NewsOne вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті «Українська правда» під заголовком: «БПП і Народний фронт» вимагають очистити українські ЗМІ від «п’ятої колони».

    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час Погоджувальної ради 3 вересня 2018 року заявив, що Віктора Медведчука було включено до Тристоронньої контактної групи на вимогу Путіна. За його словами, Медведчук разом з Андрієм Портновим є представниками «п’ятої колони» в Україні та готують реванш Путіна.

    «Діяльність ворожої п'ятої колони… Андрій Портнов, Віктор Медведчук… Чи давно ви чули ці прізвища? Кум Путіна Медведчук роздає інтерв'ю і разом з головним юристом Януковича Портновим купує та контролює телеканал. Так готується реванш Путіна в Україні», – заявляв Максим Бурбак.

    «Більше того, Медведчук, прикриваючись своєю участю у Тристоронній контактній групі зі звільнення заручників, єдиний в Україні має право літати у Росію, щоб за чаєм отримувати поради від Путіна щодо підготовки цього реваншу», – додав представник «Народного фронту».

    Бурбак наголосив, що Служба безпека має провести розслідування діяльності Медведчука та «надати суспільству і парламенту повну і об'єктивну інформацію щодо державної діяльності агента КДБ з псевдонімом «Соколовський».

    Шевченківський районний суд, розглянувши доводи сторін, відмовив у повному обсязі у задоволенні позовної заяви телеканалу NewsOne про захист ділової репутації.

    Як відомо, «Народний фронт» неодноразово наголошував на загрозі інформаційній безпеці держави з боку проросійських каналів. НФ звертався до лідерів патріотичних сил відкрито заявити про бойкот інформаційних рупорів Кремля, а від державних структур - вжити заходів для захисту України від інформаційної агресії на нашій території.

    Читайте також
    Віктор Медведчук ЗМІ суд Народний фронт реванш партії Українська правда КДБ розслідування Максим Бурбак Андрій Портнов безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ