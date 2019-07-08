«Народний фронт» вимагає негайного введення санкцій проти проросійських телеканалів «112 Україна» та NewsOne, - заява



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У «Народному фронті» нагадали, що постанову, ініціатором якої були депутати їхньої фракції, про запровадження санкцій проти каналів «112 Україна» та NewsOne , мали ввести у дію ще восени минулого року

Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом «Россия 24» та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави, - «Народний фронт»

Парламентська фракція «Народний фронт» вимагає негайного введення в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne на основі відповідної постанови, ухваленої Верховною Радою у жовтні минулого року. Про це йдеться на партійному сайті.

«Плани проведення телемосту між російським пропагандистським каналом «Россия 24» та каналом з орбіти Медведчука NewsOne розцінюємо як черговий акт гібридної війни проти нашої держави. Акт інформаційної агресії, яка має отримати потужну відповідь», - говориться у заяві «Народного фронту».

Зокрема, у фракції наголосили, що план проведення, так званого, телемосту оголосив головний «пропагандистський рот» Кремля Кисельов.

«Формування інформаційного порядку денного для України з боку цієї потвори, відвертого ворога, який всі ці роки оббріхував українців, паплюжив пам'ять наших загиблих героїв, - це намагання за допомогою путінського прихвостня Медведчука принизити Україну. Ми хочемо нагадати відому істину, перевірену у Криму, на Донбасі та інших гарячих точках світу – там, де першим з’являється російський так званий журналіст, за ним приходить російський окупант», - заявляють у «Народному фронті».

У «Народному фронті» нагадали, що постанову, ініціатором якої були депутати їхньої фракції, про запровадження санкцій проти каналів «112 Україна» та NewsOne , мали ввести у дію ще восени минулого року, однак попередній президент Петро Порошенко не проявив політичної волі.

Тому «ми звертаємося до пана Зеленського - Президента і Голови Ради національної безпеки та оборони: рішення про санкції мають бути запроваджені вже сьогодні для рішучої протидії «русскому міру», що, обламавши зуби на фронті, намагається заволодіти свідомістю українців, монополізувавши вплив на телевізійні канали і намагаючись провести телемости Кисельова-Медведчука».

Більше того, ми вимагаємо створення чіткого правового алгоритму протидії будь-яким спробам інформаційній агресії проти України. Вимагаємо негайного скликання засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також засідання парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації.

«Реванш не має отримати жодного шансу. Сьогоднішня ситуація – чіткий маркер для представників влади: ви з Україною чи разом з агресором проти України. Ворог не пройде!», - наголосили в «Народному фронті».