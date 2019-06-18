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    Суспільство

    У Німеччині почалася зустріч Зеленського та Меркель

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    Меркель раніше говорила з Зеленським по телефону про реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво - У Німеччині почалася зустріч Зеленського та Меркель
    Меркель раніше говорила з Зеленським по телефону про реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво

    Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи

    У Німеччині розпочалась зустріч президент України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Зустріч почалась урочистою церемонією військових почестей.

    Раніше повідомлялось, що Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи.

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    Нагадаємо, в Адміністрації президента України повідомляли, що Зеленський сьогодні вночі прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом. Він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель, німецькими політиками та представниками бізнесу.

    Додамо, що він уже зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле і обговорив питання звільнення полонених та проект розбудови Донбасу.

    Раніше писалося, що Меркель провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.

    Зазначимо, депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою «Мир в Україні потребує нового імпульсу» скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення.

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