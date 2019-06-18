У поданні президента відсутні підстави для звільнення Луценка, - комітет



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Генеральний прокурор Юрій Луценко Фото: Радіо Свобода

Голова комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності Кожемякін наголосив, що у поданні Зеленського не наведені законні підстави для звільнення генерального прокурор

У комітеті Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності виникли зауваження до подання президента Володимира Зеленського про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Про це заявив голова комітету Андрій Кожемякін, передає «РБК-Україна».

Нардеп наголосив, що у поданні Зеленського не наведені законні підстави для звільнення генерального прокурора. Зокрема, у ньому не наведені висновки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

«Генпрокурор звільняється з посади за згодою ВР у зв’язку з поданням заяви про звільнення, яку він не подав. По-друге, на підставі подання кваліфікаційної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя. Висновків КДКП також немає», - заявив Кожем'якін.

За його словами, у поданні також не вказано доповідача з цього питання на комітеті. Тому комітет не підтримає подання про звільнення Луценка з посади.

«Підкомітет сьогодні розглядав подання (президента, - ред.) і він проти розглядати це подання на засіданні комітету. 90% членів комітету не будуть голосувати за подання. Якщо я його завтра поставлю (у порядок денний комітету, - ред.), депутати не прийдуть і кворуму не буде», - додав парламентар.

Голова комітету також звернувся до представника президента Руслана Стефанчука з проханням вирішити це питання.

«Або ВР може самостійно розглянути це питання без розгляду комітету», - додав нардеп.

Нагадаємо, глава Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань.

Як повідомлялось, представник Зеленського в Раді Стефанчук закликав парламент на цьому тижні розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Зазначимо, 11 червня також був зареєстрований проєкт постанови №10380 про надання згоди на звільнення президентом Юрія Луценка з посади генерального прокурора.