У Павлограді сплюндрували могили воїнів-учасників АТО

Вандали замалювали фарбою портрети і інформацію на гранітних пам'ятниках бійцям АТО

У Павлограді у Дніпропетровській області невідомі сплюндрували моги и воїнів-учасників АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Анна Третяк-Желіховська. «Тільки вчора пів міста провели в останню путь нашого побратима Андрійка Борисенка, як знову ці тварі ходять по костях наших загиблих захисників... Сьогодні вранці



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Вандали замалювали фарбою портрети і інформацію на гранітних пам'ятниках бійцям АТО

У Павлограді у Дніпропетровській області невідомі сплюндрували моги

и воїнів-учасників АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Анна Третяк-Желіховська.

«Тільки вчора пів міста провели в останню путь нашого побратима Андрійка Борисенка, як знову ці тварі ходять по костях наших загиблих захисників... Сьогодні вранці виявили, що на центральному кладовищі міста по вул. Шутя на алеї пам'яті наших полеглих хлопців вандали-сєпари замалювали балоном фарби портрети і інформацію на семи гранітних пам'ятниках бійцям АТО. В тому числі Петра Карташова, Володимира Милосердова, Андрія Михайленка, Дениса Камєнєва, Сергія Тафійчука», - написала вона.

Третяк-Желіховська обурилась відсутністю камер на кладовищі та біля дошки пам'яті. За її словами, громадськість неодноразово зверталась із подібними пропозиціями.

Нагадаємо, в ніч на 23 грудня вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО.