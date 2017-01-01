Вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО

Невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь «Загиблим воїнам АТО»

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини псування пам'ятника воїнам, загиблим в АТО. Про це інформує Приморський відділ поліції в м. Одесі. За його даними, до Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятника воїнам, загиблим в АТО, встановленого на території



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Фото: dumskaya.net

Невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь «Загиблим воїнам АТО»

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини псування пам'ятника воїнам, загиблим в АТО. Про це інформує Приморський відділ поліції в м. Одесі.

За його даними, до Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятника воїнам, загиблим в АТО, встановленого на території Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка, 4.

В нічний час невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь «Загиблим воїнам АТО».

На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури) Кримінального кодексу України.