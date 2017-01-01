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    Вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО

    Невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь «Загиблим воїнам АТО»
    В Одесі правоохоронці встановлюють обставини псування пам'ятника воїнам, загиблим в АТО. Про це інформує Приморський відділ поліції в м. Одесі. За його даними, до Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятника воїнам, загиблим в АТО, встановленого на території
    • Сьогодні, 14:48
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    Фото: dumskaya.net

    Невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь «Загиблим воїнам АТО»

    В Одесі правоохоронці встановлюють обставини псування пам'ятника воїнам, загиблим в АТО. Про це інформує Приморський відділ поліції в м. Одесі.

    За його даними, до Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятника воїнам, загиблим в АТО, встановленого на території Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка, 4.

    В нічний час невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь «Загиблим воїнам АТО».

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    Вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО
    Вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО

    На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури) Кримінального кодексу України.

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