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    Суспільство

    У підконтрольних «ЛНР» колоніях за місяць загинули п’ятеро в’язнів - омбудсмен

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    У підконтрольних «ЛНР» колоніях за місяць загинули п’ятеро в’язнів - омбудсмен

    Загиблі хотіли подальший термін свого ув’язнення відбувати на підконтрольній Україні території

    На окупованій території Луганської області протягом серпня у низці виправних колоній загинуло щонайменше п’ятеро ув’язнених.

    Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «У Суходільській виправній колонії та Слов'яносербський виправній колонії двоє ув’язнених вчинили самогубство, у Краснолуцькій виправній колонії один ув’язнений загинув за нез’ясованих обставин, двох ув’язнених було знайдено мертвими у каналізаційній системі однієї з колоній», - заявила вона.

    За даними українського омбудсмена, ув’язнені та їхні родичі скаржаться на жорстке ставлення, відсутність медичної допомоги та належних умов. Це підтверджують і правозахисні організації, які повідомляють про сліди насилля на тілах загиблих.

    Денісова зазначила, що загиблі хотіли подальший термін свого ув’язнення відбувати на підконтрольній Україні території.

    До слова, 7 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я політв’язня Володимира Балуха погіршився.

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