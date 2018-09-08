У підконтрольних «ЛНР» колоніях за місяць загинули п’ятеро в’язнів - омбудсмен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблі хотіли подальший термін свого ув’язнення відбувати на підконтрольній Україні території

На окупованій території Луганської області протягом серпня у низці виправних колоній загинуло щонайменше п’ятеро ув’язнених.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У Суходільській виправній колонії та Слов'яносербський виправній колонії двоє ув’язнених вчинили самогубство, у Краснолуцькій виправній колонії один ув’язнений загинув за нез’ясованих обставин, двох ув’язнених було знайдено мертвими у каналізаційній системі однієї з колоній», - заявила вона.

За даними українського омбудсмена, ув’язнені та їхні родичі скаржаться на жорстке ставлення, відсутність медичної допомоги та належних умов. Це підтверджують і правозахисні організації, які повідомляють про сліди насилля на тілах загиблих.

Денісова зазначила, що загиблі хотіли подальший термін свого ув’язнення відбувати на підконтрольній Україні території.

До слова, 7 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я політв’язня Володимира Балуха погіршився.