Стан здоров’я Балуха погіршився - Денісова



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Володимир Балух

За словами Денісової, вона звернулася до російського омбудсмена з пропозицією

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я політв’язня Володимира Балуха погіршився.

Про це Денісова 7 вересня написала у Facebook.

«Він продовжує стрімко худнути. У нього сильний біль в печінці та запалення вуха», - заявила омбудсмен.

За словами Денісової, вона звернулася до російського омбудсмена з пропозицією.

«Оскільки й адвокат Кирила Вишинського подав клопотання щодо медичного обстеження його підзахисного, який перебуває в Херсонському слідчому ізоляторі, тож запропонувала Тетяні Москальковій відвідати Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха. Але тільки на паритетній основі», - повідомила Денісова.

За словами омбудсмена, вона наголосила, щоб також були присутні медики, які б змогли оглянути ув’язнених.

Нагадаємо, за інформацією родичів, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні він важить близько 60 кілограмів.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що керівництво сімферопольського СІЗО перевело Балуха в іншу камеру.