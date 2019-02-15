У Порошенка презентували склад виборчого штабу



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З наступного тижня представники виборчого штабу проводитимуть регулярні прес-конференції щодо ходу кампанії, - речник штабу

До штабу увійшли заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук, народні депутати Ігор Гринів, Артур Герасимов, Сергій Березенко та Руслан Князевич

До складу виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка увійшли заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук, народні депутати Ігор Гринів, Артур Герасимов, Сергій Березенко та Руслан Князевич. Про це розповів прес-секретар виборчої кампанії Порошенка Олег Медведєв під час прес-конференції.

«Мене звати Олег Медведєв, на мене покладено обов’язки речника кампанії. Представляю своїх колег по кампанії: керівник штабу — Віталій Ковальчук, керівник кампанії Ігор Гринів, Руслан Князевич — юридичне забезпечення кампанії, Сергій Березенко — організаційно-масовий напрямок і Артур Герасимов, лідер фракції БПП-Солідарність — загальнополітичний напрямок і координація роботи з народними депутатами-членами команди президента і кандидата в президенти», - зазначив речник.

Медведєв зауважив також, що з наступного тижня представники виборчого штабу проводитимуть регулярні прес-конференції щодо ходу кампанії і закликав ЗМІ з питань виборів звертатися до нього, а не до прес-служби Адміністрації президента.

Натомість Ігор Гринів нагадав, що Порошенко балотується на другий президентський термін у порядку самовисування та запевнив, що чинний голова держави фінансує виборчу кампанію з власних рахунків.

Як повідомлялося, 31 грудня 2018 року в Україні стартував виборчий процес із виборів президента України, призначених на 31 березня 2019 року.