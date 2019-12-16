У Раді розпочалося засідання Погоджувальної ради трансляція



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував цього тижня парламентські слухання

Цього тижня планується розглянути законопроєкт про Виборчий кодекс

У Верховній Раді сьогодні, 16 грудня, розпочалося засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував цього тижня парламентські слухання, що відбудуться сьогодні, 16 грудня, та у середу, 18 грудня.

«Тема парламентських слухань сьогодні, це створення захисту інтелектуальної власності, а в середу – формування прожиткового мінімуму», - сказав спікер парламенту.

Як зазначив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, цього тижня депутати планують розглянути законопроєкти, зокрема, про Виборчий кодекс та про пласт.

Також Стефанчук наголосив, що розгляду очікує, як невідкладний законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», внесений президентом Володимиром Зеленським.