Нардеп від «Слуги народу» повідомив, що його побили невідомі в балаклавах



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Михайло Ананченко розповів, що напад стався біля його ж дому у Сумах

За припущеннями депутата, напад може бути пов'язаним з його політичною діяльністю та роботою у Верховній Раді

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Ананченко заявив, що у Сумах біля під'їзду його дому на нього напали двоє невідомих у балаклавах.

Про це Ананченко розповів на своїй сторінці у Facebook у неділю пізно ввечері.

«Сьогодні, коли я повертався додому в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду напали двоє молодиків у балаклавах», – написав Ананченко та опублікував фото зі слідами побоїв.

За припущеннями депутата, напад може бути пов'язаним з його політичною діяльністю та роботою у Верховній Раді.

При цьому Ананченко наголосив що будь-які протиправні дії щодо депутатів не вплинуть на політичний курс фракції, а слухати думки громадян депутати готові «виключно в правовому полі».

Нагадаємо, 11 грудня на засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики побилися депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Богданець та депутат Ради минулого скликання від партії «Свобода» Юрій Сиротюк.

Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на Богданця на засіданні аграрного комітету Ради.