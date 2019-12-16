На сайті Ради з’явився законопроєкт Зеленського про зміни до Конституції документ



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Законопроєктом пропонується змінити окремі положення Конституції щодо адміністративно-територіального устрою України

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», внесений президентом Володимиром Зеленським.

Супровідні документи до проєкту закону стали доступними вранці 16 грудня на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою запропонованих змін є зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу та області, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади, визначення раціональної просторової основи організації влади для забезпечення децентралізації, доступності та якості надання адміністративних послуг, посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого розвитку територій. Запропоновані зміни відповідають встановленій у статті 2 Конституції України унітарній формі державного устрою.

Наголошується, що проєкт ґрунтується на ідеях сучасного конституціоналізму, Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Європейській хартії місцевого самоврядування та інших міжнародно-правових актах.

«Законопроєктом про внесення змін до Конституції України запропоновані зміни щодо децентралізації державної влади в Україні, удосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування», - йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроєктом пропонується змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.